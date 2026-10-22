Москва22 окт Вести.В медийном поле США выставляют Киев инициатором подготовки к трехсторонним переговорам РФ, США и Украины. Об этом сообщает ИС "Вести".

РФ неизменно открыта для переговоров, связанных с урегулированием украинского кризиса. Последние действия президента США подтверждают, что Дональд Трамп осознает российскую позицию. Американские СМИ, в свою очередь, пытаются представить ситуацию иначе.

Россия стоит на своей позиции, позицию не меняет, всегда открыта к переговорам. И американская сторона, по крайней мере, Белый дом совершенно точно на данном этапе это очень хорошо понимает, судя по тому, что мы слышим со стороны Дональда Трампа. Все, что остается в нынешней ситуации американским медиа, которые не могут изменить реальное положение дел, так это попробовать перевернуть информационную доску, сделать вид, что Украина по-прежнему инициатор любых переговорных изменений. Именно этим по сути они сейчас и занимаются