Джонсон: США уже "на пороге" трехсторонних переговоров по Украине

В США заявили, что находятся "на пороге" трехсторонних переговоров по Украине Джонсон: США уже "на пороге" трехсторонних переговоров по Украине

Москва25 окт Вести.Соединенные Штаты находятся "на пороге" трехсторонних переговоров по Украине, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон по итогам разговора с американским госсекретарем Марком Рубио.

Марко, госсекретарь, говорит, что они собираются провести трехсторонние переговоры. Они находятся буквально на пороге этого сказал Джонсон в эфире телеканала Fox News

Как ранее заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по украинскому вопросу после 4 ноября. В качестве возможной площадки проведения консультаций рассматривается столица ОАЭ Абу-Даби.