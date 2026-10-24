Reuters: трехсторонняя встреча по Украине может пройти в Абу-Даби или Швейцарии

Переговоры по Украине могут пройти в Абу-Даби или Швейцарии, пишут СМИ Reuters: трехсторонняя встреча по Украине может пройти в Абу-Даби или Швейцарии

Москва24 окт Вести.Переговоры представителей РФ, США и Украины по урегулированию конфликта могут пройти в Абу-Даби или Швейцарии через пару недель, пишет Reuters, ссылаясь на американского чиновника.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что следующие переговоры по украинскому урегулированию пройдут в трехстороннем формате, а в качестве места их проведения рассматривается Абу-Даби.

Как заявил американский чиновник, следующий раунд трехсторонних переговоров может пройти через пару недель в Абу-Даби или Швейцарии пишет Reuters

Ранее агентство писало, что Евросоюз стремится расширить свое участие в переговорах по украинскому урегулированию, чтобы влиять на позицию США, которые в последнее время сблизились с Россией.