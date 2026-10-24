Москва24 октВести.Переговоры представителей РФ, США и Украины по урегулированию конфликта могут пройти в Абу-Даби или Швейцарии через пару недель, пишет Reuters, ссылаясь на американского чиновника.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что следующие переговоры по украинскому урегулированию пройдут в трехстороннем формате, а в качестве места их проведения рассматривается Абу-Даби.
Как заявил американский чиновник, следующий раунд трехсторонних переговоров может пройти через пару недель в Абу-Даби или Швейцариипишет Reuters
Ранее агентство писало, что Евросоюз стремится расширить свое участие в переговорах по украинскому урегулированию, чтобы влиять на позицию США, которые в последнее время сблизились с Россией.