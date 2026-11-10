Уиткофф: США, Украина и Европа согласовали подходы к безопасности

США, Европа и Украина обсудили безопасность после завершения конфликта Уиткофф: США, Украина и Европа согласовали подходы к безопасности

Москва10 ноя Вести.Представители США, Украины и европейских стран обсудили формирование системы европейской безопасности после завершения украинского конфликта. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам встречи сторон.

Участники обсудили координацию усилий по прекращению конфликта, гарантии безопасности для Украины и условия достижения прочного мира.

Общая цель - разработать практическую и взаимодополняющую систему безопасности, которая укрепит долгосрочную безопасность Украины и создаст необходимое доверие для достижения переговорного урегулирования написал Уиткофф в соцсети X

Стороны рассмотрели перспективы развития существующих европейских институтов и соглашений в сфере безопасности после завершения украинского конфликта.

Участники также обсудили механизмы управления рисками и предотвращения эскалации, подчеркнув необходимость сохранения сильной НАТО в качестве основы коллективной обороны евроатлантического пространства.

США, Украина и европейские партнеры намерены продолжить тесное взаимодействие на протяжении переговорного процесса. Их общей целью остается переход к более широким многосторонним обсуждениям с участием европейских стран и достижение всеобъемлющего и прочного мира, подчеркнул Уиткофф.

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. До переговоров с РФ и США украинская делегация встретилась с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, а также представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.