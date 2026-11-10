Рубио заявил об общих целях США и Европы по Украине

Рубио отметил совпадение целей США и Европы по Украине Рубио заявил об общих целях США и Европы по Украине

Москва10 ноя Вести.Вашингтон и европейские страны придерживаются общих целей в вопросе Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в Париже, отвечая на вопросы журналистов.

У нас одинаковые цели. Мы хотим завершения войны, и мы хотим, чтобы войны больше никогда не было сказал он журналистам

Рубио также напомнил позицию Вашингтона, согласно которой на следующем этапе европейская сторона должна будет подключиться к переговорному процессу по Украине.

Ранее госсекретарь США заявлял, что Запад сможет предоставить Киеву только те гарантии безопасности, которые будут согласованы с российской стороной. Он отмечал, что договоренности по таким гарантиям являются ключевым условием урегулирования конфликта на Украине.

10 ноября в Абу-Даби прошел первый день переговоров по украинскому урегулированию. Встреча делегаций России, США и Украины продолжалась порядка 4,5 часа. Трехсторонние консультации в столице ОАЭ возобновятся в среду, 11 ноября.