Москва20 нояВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что не желает сейчас говорить о предоставлении гарантий безопасности для Киева.
Глава Белого дома объяснил, что сначала необходимо заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта.
Я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нам нужно заключить сделкусказал Трамп
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Вашингтон хочет добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до начала января 2027 года.