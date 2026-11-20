Трамп не хочет говорить о гарантиях безопасности Киеву до заключения соглашения

Трамп не будет обсуждать гарантии безопасности для Украины до заключения сделки Трамп не хочет говорить о гарантиях безопасности Киеву до заключения соглашения

Москва20 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что не желает сейчас говорить о предоставлении гарантий безопасности для Киева.

Глава Белого дома объяснил, что сначала необходимо заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта.

Я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нам нужно заключить сделку сказал Трамп

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Вашингтон хочет добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до начала января 2027 года.