Москва20 нояВести.Соединенные Штаты намерены добиться заключения мирного соглашения между РФ и Украиной до начала января 2027 года. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По информации журналистов, Вашингтон уведомил о своих планах чиновников на Украине и в европейских странах. Как отмечается, американская администрация рассчитывает заключить сделку до установления демократами контроля над Конгрессом США.
Американцы сильно давят, и существует обеспокоенность, что для того, чтобы приблизиться к достижению соглашения, потребуются огромные уступки со стороны Украинысказал изданию европейский чиновник
Источники также не исключили, что президент США Дональд Трамп может провести переговоры с лидерами стран Европы о завершении конфликта на саммите G20 в Майами в декабре.
Ранее газета The Washington Post писала, что глава Белого дома склоняет лидеров европейских стран, а также главу киевского режима Владимира Зеленского к заключению соглашения с Россией.