FT: США хотят заключить мирное соглашение по Украине до начала января

США хотят добиться мира на Украине до начала января, пишут СМИ FT: США хотят заключить мирное соглашение по Украине до начала января

Москва20 ноя Вести.Соединенные Штаты намерены добиться заключения мирного соглашения между РФ и Украиной до начала января 2027 года. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Вашингтон уведомил о своих планах чиновников на Украине и в европейских странах. Как отмечается, американская администрация рассчитывает заключить сделку до установления демократами контроля над Конгрессом США.

Американцы сильно давят, и существует обеспокоенность, что для того, чтобы приблизиться к достижению соглашения, потребуются огромные уступки со стороны Украины сказал изданию европейский чиновник

Источники также не исключили, что президент США Дональд Трамп может провести переговоры с лидерами стран Европы о завершении конфликта на саммите G20 в Майами в декабре.

Ранее газета The Washington Post писала, что глава Белого дома склоняет лидеров европейских стран, а также главу киевского режима Владимира Зеленского к заключению соглашения с Россией.