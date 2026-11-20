WP: Трамп обратился к Европе и Зеленскому с призывом к сделке с РФ по Украине

WP: Трамп призвал лидеров ЕС и Зеленского заключить с Россией сделку по Украине WP: Трамп обратился к Европе и Зеленскому с призывом к сделке с РФ по Украине

Москва20 ноя Вести.Американский президент Дональд Трамп склоняет лидеров европейских стран, а также главу киевского режима Владимира Зеленского к заключению соглашения с Россией и к тому, чтобы перенаправить финансирование, идущее на вооружение Киева, на внутренние потребности. Об этом проинформировала The Washington Post (WP).

По данным источников WP, в ходе телефонной беседы с участниками "коалиции желающих", которые провели встречу в Берлине 19 ноября, Трамп "призвал их пойти на сделку с Кремлем, чтобы они могли перенаправить передаваемые Украине средства на собственные нужды".

Собеседники издания отметили, что президент США указал европейским лидерам на миллиарды долларов, расходуемые на Украину, которые они "могли потратить на свои прекрасные страны".

В то же время спецпосланник и зять американского президента Джаред Кушнер на пресс-конференции после берлинской встречи заявил, что Трамп не намерен навязывать Украине и Европе мирный план.

Я хочу повторить, что президент Трамп хочет заключить сделку, имея поддержку Европы. Он не стремится ничего навязывать в одностороннем порядке. Он хочет это сделать вместе с Европой и Украиной. И любая сделка, которой мы занимаемся, будет сопровождаться тесными консультациями с Украиной и Европой цитирует Кушнера The Washington Post

Кушнер добавил, что Трамп поручил ему донести эту позицию до Киева и до поддерживающих его европейских столиц.

Ранее издание Politico сообщило, что в том же разговоре американский лидер выразил сомнения в предоставлении Украине дополнительной многомиллиардной помощи от участников "коалиции желающих".

13 ноября лидеры стран ЕС на саммите в Дублине утвердили для технических переговоров с Россией, США и Украиной тот же состав переговорщиков, который ранее в качестве группы поддержки Киева посетил Абу-Даби по формуле "ЕС+Е5" (Еврокомиссия и Евросовет, а также пять стран "коалиции желающих" — Британия, Германия, Италия, Польша и Франция).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что диалог с европейцами потребуется при обсуждении безопасности России и Украины и будущего архитектуры безопасности в Европе.