Трамп скептически отнесся к расходам на военную поддержку Украины, пишут СМИ Politico: Трамп усомнился в целесообразности военной помощи Украине

Москва19 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усомнился в том, что продолжение военной помощи Украине целесообразно. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Как сообщалось ранее, глава Белого дома позвонил американскому предпринимателю Джареду Кушнеру, который присутствовал на встрече "коалиции желающих" в Берлине. Трамп положительно оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Кушнер, как утверждается, включил громкую связь на телефоне и поднес устройство к микрофону.

Президент США Дональд Трамп в четверг подключился по телефону к встрече европейских союзников Украины, резко поставив под сомнение целесообразность продолжения расходов на военную поддержку Киева говорится в публикации

Звонок в Берлин был сделан Дональдом Трампом с борта президентского самолета, на котором глава Белого дома возвращался после саммита АТЭС в Вашингтон. Трамп заявил также, что Путин серьезно настроен на мирные переговоры по Украине.

Ранее портал Rapporteur писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил расходы на финансовую поддержку Киева распределить по долгосрочному семилетнему бюджету Европейского союза. По информации журналистов, эта идея вызвала резкое сопротивление среди ряда европейских стран. Мерц также выступил за то, чтобы вести переговоры по Украине на нейтральной территории, например, в ОАЭ.