NBC: у журналистов пресс-пула Трампа забрали телефоны по дороге в Китай

Пресс-пул Трампа лишили телефонов до прибытия в КНР из-за безопасности NBC: у журналистов пресс-пула Трампа забрали телефоны по дороге в Китай

Москва19 ноя Вести.Всех журналистов пресс-пула Дональда Трампа лишили мобильных телефонов во время перелета из Вашингтона в Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Телефоны пришлось сдать якобы из-за соображений безопасности, сообщил телеканал NBC News.

О необходимости отдать телефоны американские журналисты узнали уже на борту самолета президента США Air Force One (Борт №1). В сообщении телеканала не разъясняется, какие "соображения безопасности" имелись в виду.

У всех журналистов по соображениям безопасности забрали телефоны на борту самолета отметили на NBC News

В Китае Дональд Трамп принял участие в саммите АТЭС, встретился с президентом Путиным, а также провел трехсторонние переговоры с президентом России и председателем КНР Си Цзиньпином.

В аэропорту Шэньчжэня Трампа провожал глава МИД КНР Ван И. После того, как глава Белого дома поднялся по трапу, самолет президента США направился на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном.