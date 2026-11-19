Москва19 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин покинул гостиницу в Шэньчжэне, где проживал во время визита в Китай на саммит АТЭС. Кадры кортежа российского лидера показал автор ИС "Вести" Павел Зарубин в своем канале в мессенджере MAX.

Ранее сообщалось, что официальная часть визита Путина в Шэньчжэнь на саммите АТЭС завершена по тому плану, который был обнародован заранее.

19 ноября прошла трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Она продлилась около полутора часов. Главы государств общались за закрытыми дверьми в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" в Шэньчжэне. Лидеры после встречи не стали делать совместного заявления.

После Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой, в частности, заявил, что встреча лидеров РФ, США и Китая – это не картинка, а серьезная работа, но пока еще не начало нового формата,