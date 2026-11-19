Сотрудники китайской службы безопасности собрались на фото в отеле Путина в КНР

Сотрудники китайской службы безопасности сделали общее фото в отеле Путина в КНР Сотрудники китайской службы безопасности собрались на фото в отеле Путина в КНР

Москва19 ноя Вести.Сотрудники китайских службы безопасности и протокола сделали общее фото в гостинице "Конрад", где президент РФ Владимир Путин жил во время саммита в Шэньчжэне. Кадры показал автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Сотрудники китайской службы безопасности и протокола фотографируются по окончании саммита АТЭС в резиденции Владимира Путина "Кондрат". Все прошло успешно, по крайней мере, для них отметил Евгений Попов

19 ноября в Шэньчжэне прошла встреча президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась. Она продлилась около полутора часов.