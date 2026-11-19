Политолог предположила, о чем Трамп мог сказать Путину перед переговорами Политолог Елисеева: Трамп мог обговорить с Путиным бытовые вопросы

Москва19 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп мог поделиться с российским лидером Владимиром Путиным деталями предстоящих переговоров или обсудить бытовые вопросы во время их короткого общения. Такое мнение в беседе с "Абзацем" высказала политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

По словам эксперта, лидеры могли затронуть вопросы организации встречи или договориться о времени ее начала. Она отметила, что знакомые не первый год политики могут обсуждать личные темы, которые не предназначены для публичного обсуждения.

Есть вещи, которые президенты абсолютно спокойно обсуждают, потому что не первый год знакомы. Есть протокольное общение на камеры, но есть и личное взаимодействие двух людей. Не все моменты стоит озвучивать на камеру, тем более если они касаются каких-то бытовых моментов пояснила Елисеева

Ранее Путин заявил, что в полушутку обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом тему выдвижения президента США на Нобелевскую премию мира.