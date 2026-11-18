Москва18 ноя Вести.Контроль над ядерным оружием, искусственный интеллект, ситуация на Украине и торговые войны могут стать темами предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом написал политический обозреватель "Вестей" Александр Христенко.

По словам журналиста, несмотря на сложности с согласованием повестки, стороны заинтересованы в диалоге.

Как в ответе на вопрос "Вестей" здесь, в Шэньчжэне, заявил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, "определенные элементы повестки дня согласованы. Но также и остается пространство для свободных обсуждений и обмена мнениями сказал Христенко

Христенко отметил, что обсуждение может затронуть не только двусторонние отношения, но и глобальные вопросы.

Темы при этом могут быть самые разнообразные: от контроля над ядерным оружием и ИИ до Украины и торговых войн. Наступило время, когда даже сверхдержавы – лидеры различных блоков, альянсов и объединений – вновь предпочитают посоветоваться, но не для того, чтобы разделять мир, а как раз наоборот, чтобы устранять барьеры там, где это возможно. Ну или, как минимум, в духе Трампа попытаться выйти на выгодные сделки. В этом смысле даже выбранный сильно заранее девиз нынешнего саммита: "Построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания" – написан как будто и для исторической встречи лидеров России, Китая и США. С той лишь разницей, что вопросы, которые будут на ней затрагиваться, одним лишь регионом АТР явно не ограничатся и будут поистине глобальными заявил Христенко

Подробнее о том, что обсудят три мировых лидера в Шэньчжэне, и о фобиях Европейского союза, снова вынужденного со стороны наблюдать за принятием важнейших решений, читайте в авторской колонке Александра Христенко.