Эксперт рассказал, какие вопросы в Китае могут обсудить лидеры РФ, США и КНР Эксперт Лузянин: лидеры РФ, США и КНР могут обсудить контакты в таком же формате

Москва17 ноя Вести.Повестка переговоров лидеров РФ, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, скорее всего, будет включать три важных темы – безопасность в сфере ИИ, ответственность за глобальный мир и возможность новых встреч в таком же формате. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Сергей Лузянин.

Совершенно очевидно, что Трамп будет протаскивать так или иначе вопрос о стратегическом сдерживании, подключении Китая. Давняя уже его тема и желанная, она из года в год озвучивается. Конечно, будет попытка озвучить Иран. Очевидно, что Китай не хотел бы Украину в этом формате обсуждать, он поддерживает в целом позицию мирных переговоров. Наша тоже позиция известна: это, конечно, торговля и экономика без санкций и как бы вот этих всех политических рычагов и нажимов, деидеологизация в плане борьбы с глобальными этими проектами Запада перечислил Лузянин

По мнению эксперта, по итогам встречи у лидеров могут сложиться две-три общие позиции.

Это, конечно, признание равной ответственности всех трех держав и повышение этой ответственности в связи с опасным, иногда неконтролируемым распространением искусственного интеллекта, включая сферы безопасности, технологического развития. Во-вторых, это общая ответственность за глобальный мир, за безопасность, за экономику открытую, за то, чтобы фактически все три страны были как бы неформальными гарантами… А третье, самое главное, это то, что вот в этом коммюнике или заявлении, посмотрим, какой формат приобретет этот итоговый документ… там будет обозначено, в общем, то, что нынешняя первая фактически встреча, она не последняя. То есть это фактически как бы перспектива серии встреч великих лидеров великих трех держав сказал он

Ранее Трамп заявил журналистам, что в ходе предстоящей встречи намерен обсудить с российским и китайским лидерами в том числе конфликты в Иране и на Украине.