Христенко рассказал о реакции Европы на переговоры Путина и Трампа Журналист Христенко: ЕС как огня боится прямых переговоров Путина и Трампа

Москва18 ноя Вести.Европейские политики опасаются прямых переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также трехсторонней встречи лидеров РФ, КНР и США. Об этом написал политический обозреватель "Вестей" Александр Христенко.

По словам журналиста, в Евросоюзе с особой нервозностью следят за подготовкой к саммиту России, Китая и США на полях форума АТЭС.

Чувство тревоги, очевидно, кратно усиливает и то, что всего за неделю (с момента встречи по Украине в Абу-Даби) Европа уже дважды по тем или иным причинам остается за бортом важнейших мировых переговоров. И хотя украинский конфликт как тема на встрече трех лидеров официально не заявлен, европейцы как огня боятся, даже когда Путин просто напрямую говорит с Трампом (а такая встреча Шэньчжэне тоже довольно вероятна) сказал Христенко

Христенко подчеркнул, что участие в переговорах председателя КНР Си Цзиньпина также вызывает обеспокоенность у западных политиков и наблюдателей.

Участие же в переговорах Си Цзиньпина – лидера второй экономики мира и человека, который называет российского президента "мой давний друг" – заставляет многих западных политиков и наблюдателей заранее объявлять трехсторонний саммит неправильным и даже чрезвычайно опасным. Пугает их даже статистика: президент США с председателем КНР за все время встречался 4 раза, с президентом России 7 раз, последний из них в Анкоридже в 2025 г., при этом Владимир Путин и Си Цзиньпин провели более 40 личных встреч! Что же будет, когда соберутся "на троих"? заявил Христенко

Журналист отметил, что, судя по заявлениям, опасения по поводу трехстороннего формата выражают не только европейские страны, но и азиатские союзники Вашингтона.

Судя по публикациям прессы, обеспокоенность такой конфигурацией, кроме европейских, выражают и азиатские союзники США, в частности, Япония: дескать, весьма противоречивый сигнал посылает хозяин Белого дома и лидер крупнейшей страны НАТО и партнерства AUKUS (трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США), сколоченного как раз против Китая написал Христенко

Христенко также обратил внимание на то, что западные СМИ публикуют разные прогнозы относительно итогов предстоящих переговоров.

Диапазон прогнозов на Западе широкий: от "ужаса" от возможных решений большой тройки на встрече до "пророчеств", что ничего из этого не выйдет. Однако сами лидеры явно не считают, что потратят время впустую, иначе бы не согласились на подобный формат сообщил Христенко

Подробнее о том, что обсудят три мировых лидера в Шэньчжэне, читайте в авторской колонке Александра Христенко.