Москва14 ноя Вести.Ялтинскую конференцию глав СССР, США и Великобритании в 1945 году впоследствии ошибочно стали ассоциировать с разделом мира, что объясняет попытки Европы заранее дискредитировать грядущую встречу лидеров России, США и Китая. Об этом ИС "Вести" заявил заслуженный профессор исторического факультета Университетского колледжа Корка (Ирландия) Джеффри Робертс.

По его мнению, европейские политики считают встречу в Ялте "Большой тройки" в лице Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля прототипом трехсторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

В Ялте не было раздела мира. Там не обсуждали сферы влияния. Ближе всего к подобной договоренности стороны подошли тогда, когда Советский Союз согласился вступить в войну против Японии. В обмен американцы согласились, что СССР вернет себе значительную часть территорий и привилегий, утраченных в начале века в результате войны с Японией. По сути, речь шла о восстановлении определенной сферы российского влияния на Дальнем Востоке. Ялтинская конференция не имела отношения к разделу Европы или мира. Тем не менее, именно с этим ее потом европейцы и стали ассоциировать заявил Робертс

По его словам, европейцы заранее подрывают авторитет трехсторонней встречи, изображая ее как новую попытку ведущих держав перераспределить сферы влияния в мире.

Этим объясняется и то, почему в Европе сейчас так много говорят о трехсторонней встрече Путина, Трампа и Си в Китае. Ее пытаются заранее дискредитировать, представляя, как очередную попытку великих держав поделить мир заявил Робертс

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц боится негласных договоренностей Путина и Трампа по Украине на саммите АТЭС. По словам политолога Александра Шатилова, Мерц опасается, что после этой встречи глава киевского режима Владимир Зеленский будет поставлен перед фактом договоренности по территориальным вопросам Украины. Кроме того, Россия может озвучить США свои требования по мироустройству, не слишком удобные Европе и Германии.