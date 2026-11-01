Политолог Бовт: трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си может не состояться

Политолог усомнился в возможности встречи Путина, Трампа и Си Политолог Бовт: трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си может не состояться

Москва1 ноя Вести.Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, вероятнее всего, не состоится. Такое мнение в эфире "Бизнес ФМ" высказал политолог Георгий Бовт.

Перспективы переговоров в трехстороннем формате не просматриваются, при этом возможны двусторонние встречи Путина с американским и китайским лидерами, считает политолог.

Двусторонняя встреча Путина и Трампа возможна, как и двусторонняя встреча Путина и Си Цзиньпина. Раньше обсуждалась возможность трехстороннего формата, но сейчас все затихло отметил Бовт

Он считает, что Си "не хочет встречаться на троих". При этом важное значение будет иметь содержание возможных двусторонних переговоров.

По мнению эксперта, встреча Путина и Трампа пройдет уже после американских выборов, которые республиканцы, с высокой вероятностью, проиграют. Это, как считает политолог, может повлиять на поведение американского президента.

Бовт усомнился в том, что так называемая дизельная сделка с Россией поможет Трампу добиться политических успехов. Он также обратил внимание на отсутствие очевидных изменений в российской переговорной позиции перед возможной встречей с Трампом, поэтому, считает политолог, встреча лидеров может ограничиться протокольным мероприятием, обменом рукопожатиями и не привести к существенным результатам.

Ранее в МИД РФ сообщили, что окончательного подтверждения встречи лидеров России, США и Китая на полях форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества пока нет.