Москва8 ноя Вести.Киев опасается, что урегулирование конфликта на Украине произойдет путем договоренностей между сверхдержавами, пишет итальянская газета Il Fatto quotidiano.

В материале указано, что энергетический кризис и раскол в вопросе дальнейшего финансирования Украины могут побудить Запад пойти на соглашение с РФ.

Будущее Киева кажется предопределено чрезвычайной ситуацией в энергетике и дипломатический неизвестностью. Крупные державы в очередной раз могут решить судьбу Украины без ее согласия говорится в статье

В данном контексте "большое, прекрасное соглашение", анонсированное президентом США Дональдом Трампом, может обернуться для Владимира Зеленского "новой Ялтой", чего он опасается.

Под "Ялтой" имеется в виду Ялтинская конференция лидеров стран антигитлеровской коалиции, которая прошла 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой в Крыму. В ней участвовали лидер СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Стороны согласовали разделение Германии на оккупационные зоны, создание Организации Объединенных Наций и порядок голосования в ее Совете Безопасности, а также вступление СССР в войну с Японией после завершения боевых действий в Европе.