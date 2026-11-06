Назван самый большой страх Украины по мнению европейских чиновников Европейские чиновники рассказали, чего опасается Украина после выборов в США

Москва6 ноя Вести.Руководство Украины после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США опасается, что американский лидер Дональд Трамп будет идти на сближение с Россией пока еще действительны полномочия конгрессменов 119-го созыва. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников Европы.

По словам двух высокопоставленных европейских чиновников, украинские официальные лица обеспокоены тем, что Трамп до января будет продолжать умиротворение Путина, включая еще одну встречу на высшем уровне во Флориде говорится в тексте статьи

После выборов в Конгресс Трамп анонсировал, что готовит масштабное соглашение по Украине, которое также коснется Европы. Заявление прозвучало после встречи американского лидера со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.