CNN: в Евросоюзе назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом для Киева

В ЕС предрекли "печальный день" для Киева и его союзников CNN: в Евросоюзе назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом для Киева

Москва12 окт Вести.В ЕС посчитали предупреждение со стороны США в адрес Украины о возможном сокращении поддержки плохим сигналом для Киева. Об этом говорится в материале CNN.

Европейский чиновник заявил, что обмен разведданными и закупки оружия "жизненно важны" для Украины, назвав эту угрозу "печальным днем" для Киева и его союзников говорится в публикации

Принятие таких мер, как подчеркивается в материале, незамедлительно скажется на обороноспособности Украины.

Портал Axios со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп зол на главу киевского режима Владимира Зеленского. По мнению американского лидера, Зеленский воспринимает поддержку Вашингтона как должное.

Корреспондент телеканала Welt Кристофф Ваннер, который работает в Киеве, сообщил: на Украине опасаются, что конфликт между Зеленским и Трампом может иметь для страны негативные последствия.