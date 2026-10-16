Москва16 окт Вести.Европейские лидеры рекомендуют Владимиру Зеленскому воздержаться от резкой критики президента США Дональда Трампа, поскольку у европейских стран нет полноценной альтернативы военному сотрудничеству с Вашингтоном, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями на саммите Евросоюза.

Поводом для беспокойства стала ситуация с передачей разведывательной информации Украине. Военно-воздушные силы этой страны 13 октября заявили, что не получили предварительных данных о недавних ракетных пусках и обнаружили угрозу уже над Киевом. Зеленский также сообщил, что западные партнеры не предоставили разведданные в ночь на вторник. Позднее Politico написало, что американская сторона объяснила отсутствие предупреждения неблагоприятными погодными условиями.

Пока что большинство европейцев советуют Зеленскому поумерить критику Трампа, учитывая, что альтернативы сотрудничеству с США нет говорится в сообщении агентства

Как отмечает Bloomberg, европейские страны опасаются, что прекращение передачи американских разведданных серьезно осложнит положение Киева.

Этим, предположительно, объясняется сдержанная публичная реакция европейских лидеров на действия Трампа во время их прибытия на саммит в Брюсселе.

При этом, по информации источников Bloomberg, за закрытыми дверями некоторые представители ЕС признавались, что последние шаги американского президента вызвали у них шок.

Кроме того, в четверг, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все в мире понимают, что глава киевского режима Владимир Зеленский бросил президенту США Дональду Трампу прямой и грубый вызов. Комментируя соглашение Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизеля, он отметил, что сделка была предложена, и Россия ее поддержала. Зеленский, как подчеркнул глава МИД РФ, не раз, в том числе публично, заявлял, чтобы его не беспокоили дизельной сделкой, а вместо нее дали ракеты для систем Patriot для ударов по объектам российской энергетики.

Ранее Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом - популярным в XIX веке американским импресарио и основателем передвижного цирка.