Politico: тема Украины может отойти на второй план на саммите ЕС

На саммите ЕС тематика Украины может отойти на второй план Politico: тема Украины может отойти на второй план на саммите ЕС

Москва16 окт Вести.Тематика Украины, которую пытается удержать глава киевского режима Владимир Зеленский, может отойти на второй план на саммите Евросоюза в Брюсселе. Об этом пишет издание Politico.

Уточняется, что на первое место могут выйти опасения из-за цен на энергоносители.

Кроме того, некоторым европейским лидерам не нравится, как Зеленский выстраивает отношения с президентом США Дональдом Трампом. Публичные выпады в адрес американского лидера они называют бесполезными, подчеркивает издание.

Сообщается, что по итогам первого дня саммита главы ЕК и Европейский совета отменили свою пресс-конференцию, а лидеры ведущих государств ЕС - запланированные на вечер национальные брифинги.

Ранее Трамп выразил недовольство действиями Владимира Зеленского и заявил об этом в интервью телеканалу NewsMax. По его словам, украинский политик не является тем человеком, с которым стоит договариваться по тем или иным вопросам.