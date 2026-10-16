Politico: журналисты пожаловались на испорченный воздух на саммите с Зеленским

Журналисты пожаловались, что на пресс-брифинге с Зеленским кто-то пускает газы Politico: журналисты пожаловались на испорченный воздух на саммите с Зеленским

Москва16 окт Вести.Журналисты газеты Politico пожаловались, что на пресс-брифинге Европейского совета в Брюсселе с участием главы киевского режима Владимиром Зеленским кто-то портит воздух, причем не в первый раз. Соответствующая публикация появилась в аккаунте издания в социальной сети X.

Пока мы ждем Зеленского, репортеры пытаются разгадать тайну: кто постоянно портит воздух в зале для прессы сказано в сообщении

Отмечается, что несколько журналистов не выдержали запаха и покинули дипломатический брифинг.