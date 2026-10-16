Москва16 октВести.Журналисты газеты Politico пожаловались, что на пресс-брифинге Европейского совета в Брюсселе с участием главы киевского режима Владимиром Зеленским кто-то портит воздух, причем не в первый раз. Соответствующая публикация появилась в аккаунте издания в социальной сети X.
Пока мы ждем Зеленского, репортеры пытаются разгадать тайну: кто постоянно портит воздух в зале для прессысказано в сообщении
Отмечается, что несколько журналистов не выдержали запаха и покинули дипломатический брифинг.