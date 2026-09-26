Богданов заявил, что Зеленский захлопнул дверь в ООН, зная, что не вернется туда Богданов: матом на ГА ООН Зеленский захлопнул дверь, зная, что туда не вернется

Москва26 сен Вести.Обилие нецензурной лексики в выступлениях главы киевского режима Владимира Зеленского – показатель сильного стресса, а также желание показать, что возвращаться в ООН он не планирует. Об этом в своей колонке для ИС "Вести" написал журналист Валентин Богданов.

Он добавил, что недавнее интервью Зеленского изданию WSJ показывает, что он боится последствий, которые будут после окончания войны.

Ему, кажется, очень страшно. Не зря же в интервью WSJ он сам сворачивает на тему того, что после войны хотел бы ходить по улицам свободно и не погибнуть от рук тех, кто считает его "куском дерьма". Засилие обсценной лексики, кстати, — еще один явный признак не отсутствия воспитания, низкого интеллекта, а прежде всего сильного стресса. Особенно если на ней начинают разговаривать. А уходить с матом из чужого дома (как поступил Зеленский в ООН) по всем традициям - это как хлопнуть дверью и оставить за собой "плохой след". Так обычно делают, если понимают, что уже никогда в этот дом не вернутся написал Богданов

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