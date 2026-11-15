Sky News: пассажира машины из кортежа Зеленского вырвало в окно на ходу

Журналист Мерфи выдвинул новую версию о пятне на машине из кортежа Зеленского Sky News: пассажира машины из кортежа Зеленского вырвало в окно на ходу

Москва15 ноя Вести.Во время визита Владимира Зеленского в Дублин на саммит Европейского политического сообщества одному из пассажиров автомобиля из его кортежа стало плохо, из-за чего на кузове машин появились пятна, сообщил журналист Sky News Стивен Мерфи.

Официально полиция подтвердила, что никаких снарядов, яиц или чего-либо подобного в кортеж Зеленского не бросали. Неофициально я понял, что один человек (не Зеленский) высунулся из окна машины и его вырвало написал Мерфи в соцсети X

Ранее журналист опубликовал видео, на котором один из автомобилей сопровождения Зеленского прибыл к месту назначения с заметным грязным пятном на кузове. Тогда Мерфи предположил, что в машину могли бросить яйцо.