Политолог предрек Зеленскому незавидное будущее после провала в ЕС Политолог Кошкин: Европу ждет волна протестов против Зеленского

Москва13 ноя Вести.Европу ждет волна протестов против Владимира Зеленского: европейцы недовольны тем, что их деньги идут на поддержку киевского режима, заявил NEWS.RU заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Как отметил политолог, одним из явных сигналов служит то, что возмущенные европейцы уже забрасывают кортежи Зеленского гнилыми помидорами.

Граждане против того, что деньги законопослушных налогоплательщиков идут Зеленскому, который всем объясняет, что "вы должны платить, поскольку мы за вас воюем". Такого рода протесты начинают крепнуть, и наверняка они будут продолжать противодействовать этой бесчеловечной политике сказал Кошкин

Ранее в ирландском Дублине кортеж Зеленского забросали яйцами. Глава киевского режима прибыл туда для переговоров с европейскими союзниками, а также со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.