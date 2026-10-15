Москва15 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил грубым отказом на очередное предложение президента США Дональда Трампа провести выборы на Украине, при этом получив из Лондона и Берлина подтверждение поддержки в противостоянии не только с Москвой, но и с Вашингтоном. Политолог Александр Носович предположил в беседе с KP.RU, почему Европа сделала такую ставку.

По его словам, для Европы сейчас существует только противостояние с Россией, и это единственное, что объединяет Евросоюз. При этом у ЕС есть и другие векторы: африканский, связанный с миграцией, и балканский, где проблемы, вызванные распадом Югославии, не исчезли.

Говоря о плане Б по Украине, эксперт назвал его тактической уловкой Запада: выборы на условиях 60-дневного перемирия нужны, чтобы спасти ВСУ, дать НАТО время на перевооружение и избавиться от Зеленского, сохранив киевский режим.

У меня есть чисто интуитивная гипотеза, что Зеленского только вперед ногами теперь вынесут. Для него и для его людей все зашло слишком далеко. И не только в отношениях с Москвой, но и в отношениях с западными спонсорами. Там речь о таких деньгах, о такой коррупции, о таких военных преступлениях, что выборами и законной, цивилизованной сменой власти вся эта ситуация уже не разрешится сказал Носович

Вероятная смена Зеленского не приведет к смене внешнеполитического курса Запада в отношении Москвы, заявил ранее руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, в западных политических кругах уже идут консультации по поводу ротации украинского руководства, а сам Зеленский утратил статус неприкасаемой фигуры.