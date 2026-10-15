Политолог Ярошенко: Запад заменит Зеленского более русофобским политиком Политолог Ярошенко допустил замену Зеленского на более русофобскую фигуру

Москва15 окт Вести.Вероятная смена главы киевского режима Владимира Зеленского не приведет к смене внешнеполитического курса Запада в отношении Москвы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

По оценке эксперта, в случае отстранения Зеленского западные кураторы подберут на его место кандидата с еще более выраженными русофобскими взглядами, способного продолжать силовой курс.

Они будут искать более жестокого русофоба, который сможет продолжать линию войны против России полагает Ярошенко

Ярошенко добавил, что в западных политических кругах уже идут консультации по поводу ротации украинского руководства, а сам Зеленский утратил статус неприкасаемой фигуры.

Ранее Трамп заявил, что у Зеленского была возможность неоднократно урегулировать конфликт с РФ, однако он ей не воспользовался. По мнению американского президента, в этих условиях Украине нужен новый лидер, способный достичь мира. Позднее глава Белого дома выступил за проведение выборов на Украине.