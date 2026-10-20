Москва20 окт Вести.Владимир Зеленский хочет отложить выборы на Украине, чтобы заручиться поддержкой со стороны ЕС. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

У меня складывается впечатление, что Зеленский пытается убедить ЕС, что все будет под контролем даже через полгода, ради поддержки. Только вот выборы надо проводить сейчас сказал он

Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил, что выборы могут пройти через полгода после завершения боевых действий. Позже на его заявление отреагировал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он напомнил, что Россия неоднократно проводила выборы, в том числе в Донбассе и Новороссии, но при этом не просила Киев о прекращении боевых действий.