Москва20 октВести.Для украинского общества проведение выборов не является главным вопросом прямо сейчас. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский во время интервью для итальянского издания Corriere della Sera.
Так он ответил на вопрос о том, не ослабил ли на Украине демократию то, что власти откладывают выборы.
[Выборы] это не главный вопрос в нашем обществе сегодня... Никто не цепляется за кресло… Американцам, которые просят сменить президента, я отвечаю: пусть украинцы будут заниматься своими выборами и выбирать в соответствии с закономзаявил Зеленский
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что лидер киевского режима намеренно оттягивает проведение выборов в стране, чтобы заручиться поддержкой со стороны Евросоюза.