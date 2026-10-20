Зеленский: никто не держится за свое кресло, но выборы сейчас не главный вопрос

Зеленский вновь заявил, что не держится за свое кресло Зеленский: никто не держится за свое кресло, но выборы сейчас не главный вопрос

Москва20 окт Вести.Для украинского общества проведение выборов не является главным вопросом прямо сейчас. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский во время интервью для итальянского издания Corriere della Sera.

Так он ответил на вопрос о том, не ослабил ли на Украине демократию то, что власти откладывают выборы.

[Выборы] это не главный вопрос в нашем обществе сегодня... Никто не цепляется за кресло… Американцам, которые просят сменить президента, я отвечаю: пусть украинцы будут заниматься своими выборами и выбирать в соответствии с законом заявил Зеленский

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что лидер киевского режима намеренно оттягивает проведение выборов в стране, чтобы заручиться поддержкой со стороны Евросоюза.