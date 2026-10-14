Зеленский заявил, что не уйдет в отставку

Зеленский заявил об отказе уходить из власти на Украине Зеленский заявил, что не уйдет в отставку

Москва14 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что не планирует добровольно складывать полномочия, поскольку рассматривает это как свою прямую ответственность перед страной. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

По словам Зеленского, определенные влиятельные круги стремятся отстранить его от власти из-за его принципиальной позиции, заключающейся в отказе признавать некоторые территории российскими.

Незадолго до этого Зеленский допускал возможность проведения президентских выборов на Украине в случае достижения договоренности с российским руководством о полном прекращении огня сроком на 60 дней.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что жители Киева могут выступить за отставку Зеленского.