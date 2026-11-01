Зеленский исключил вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии Зеленский отверг вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии

Москва1 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский исключил возможность вывода украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии. Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Türk.

Зеленский подчеркнул, что Киев не пойдет на добровольный отказ от своих территорий. При этом он признал, что получает от официальных представителей США рекомендации и сигналы о необходимости оставить часть контролируемых земель.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов обсуждать сложные вопросы, в том числе вопрос территорий, напрямую с президентом России Владимиром Путиным.