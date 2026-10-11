Политолог объяснил, почему ЕС не станет требовать срочных выборов на Украине Кортунов: ЕС не поддержит проведение выборов на Украине

Москва11 окт Вести.Евросоюз (ЕС) не станет поддерживать идею проведения досрочных президентских выборов на Украине, поскольку действующая власть в Киеве устраивает европейских союзников. Такое мнение в комментарии NEWS.ru высказал эксперт международного клуба "Валдай", политолог Андрей Кортунов.

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский остается привычной и удобной фигурой для многих европейских столиц. Однако, как отметил эксперт, ситуация может измениться на фоне возможной смены власти и политических перемен в странах, оказывающих Украине основную поддержку.

Пока не стоит думать, что европейцы будут призывать к срочным выборам на Украине. Их нынешняя ситуация устраивает. Но все может довольно быстро поменяться с учетом нестабильности внутри отдельных европейских стран считает Кортунов

Он обратил внимание на предстоящие президентские выборы во Франции, после которых Эммануэль Макрон покинет пост главы государства. Специалист также указал на внутренние проблемы Великобритании и низкую популярность канцлера Германии Фридриха Мерца, которые, по его оценке, могут повлиять на дальнейшую позицию европейских стран.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил провести выборы на Украине. Он также подчеркнул, что Зеленский по разным причинам уклоняется от урегулирования конфликта на Украине.