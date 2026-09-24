Москва24 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский затягивает время и избегает принятия решений, ожидая результатов промежуточных выборов в США, от которых будет зависеть дальнейшая стратегия украинских властей. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

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[Глава киевского режима Владимир] Зеленский Верховную раду на месяц распустил не просто так. У него нет решений. Он ждет, он тянет время. Для них для всех: европейцев, для Зеленского и так далее важен дедлайн проведения выборов. Я почему говорю, чтобы эти выборы быстрее закончились, потому что они все ждут результатов промежуточных выборов в США. Дальше они будут решать: либо сдаваться в плен, либо искать какую-то другую стратегию, но они будут уже определяться. Пока нет результатов, они шарахаются из стороны в сторону, продолжают поддерживать конфликт заявил Килинкаров

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