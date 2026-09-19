Москва19 сен Вести.Отказ Владимира Зеленского проводить в стране президентские выборы — это унижение украинского народа. На это указал глава крымского парламента Владимир Константинов. Его цитирует РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление главы киевского режима в интервью американскому телеканал CBS News о том, что провести выборы на Украине невозможно. Он сослался на то, что 9 млн граждан страны находятся за ее пределами.

Украины, которую мы когда-то знали, нет. А сейчас страну нагло и беззастенчиво унижает банда гопников во главе с Зеленским под аплодисменты их западной крыши сказал Константинов

Глава крымского парламента также заявил, что Зеленский не стремится проводить выборы, поскольку его устраивает текущее положение дел в стране, ведь так он может беспрепятственно наживаться на украинском народе.

Ранее кандидат в генсеки ООН Кэролайн Родригес-Биркетт заявила о готовности помочь Украине провести выборы.