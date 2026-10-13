Москва13 окт Вести.Отказ украинского руководства от мирных переговоров с Россией продиктован интересами европейских партнеров. В этой логике эскалация конфликта, в частности удары по российским объектам, используются для ослабления позиций президента США Дональда Трампа, который декларирует готовность быстро завершить кризис. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

Совершенно очевидно, что [глава киевского режима Владимир] Зеленский совершенно не собирается следовать никаким мирным инициативам, и для него самое главное - это продолжать войну, которую он ведет. Потому что за ним стоят, безусловно, демократы-американцы, за ним стоят европейцы, и они требуют от него любой ценой воевать, потому что это не только удары по России, а это действительно, как они считают, очень серьезные удары по Трампу. То есть задача в этом случае - подорвать все то, что говорит Трамп, все то, что он обещает, и, соответственно, в этом случае его гонят на войну: воевать, воевать, воевать. В этом случае опять же нужно понимать, что воздушная война против России сегодня становится стратегическим инструментом в борьбе против Трампа сказал Шурыгин

Трамп заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать конфликт с Россией, но не сделал этого. Поэтому, по его мнению, Украине нужен новый лидер, способный договориться с Москвой. Слова американского лидера раскритиковала глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она заявила, что практически каждая конституция говорит о невозможности проведения выборов во время войны. При этом основной закон Украины не содержит положения, прямо запрещающего проведения президентских выборов в военное время.