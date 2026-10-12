Каллас резко ответила Трампу на его призыв провести выборы на Украине

Каллас резко ответила Трампу на его призыв провести выборы на Украине Каллас резко ответила Трампу на его призыв провести выборы на Украине

Москва12 окт Вести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас резко отреагировала на заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести на Украине выборы президента и парламента. Об этом пишет украинская "Европейская правда".

Практически каждая конституция предусматривает, что во время войны выборы проводить нельзя заявила она перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге

Выборы неизбежно приведут к политической борьбе внутри страны, в то время как она уже находится во внешнем конфликте, подчеркнула дипломат.

В Конституции Украины отсутствует положение, которое прямо запрещало бы проводить выборы президента в военное время. Вместе с тем в тексте говорится, что полномочия Верховной рады продлеваются до конца боевых действий. Украинские власти, со своей стороны, апеллируют к некоторым законам и другим расплывчатым формулировкам Конституции.

Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский мог несколько раз завершить конфликт, однако не сделал этого. Поэтому, по словам американского президента, Украине нужен новый лидер. В ответ на это Зеленский позднее сообщил, что Украина будет готова к выборам в течение 60 дней после того, как США обеспечат ее безопасность.