Москва12 октВести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас резко отреагировала на заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести на Украине выборы президента и парламента. Об этом пишет украинская "Европейская правда".
Практически каждая конституция предусматривает, что во время войны выборы проводить нельзязаявила она перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге
Выборы неизбежно приведут к политической борьбе внутри страны, в то время как она уже находится во внешнем конфликте, подчеркнула дипломат.
В Конституции Украины отсутствует положение, которое прямо запрещало бы проводить выборы президента в военное время. Вместе с тем в тексте говорится, что полномочия Верховной рады продлеваются до конца боевых действий. Украинские власти, со своей стороны, апеллируют к некоторым законам и другим расплывчатым формулировкам Конституции.
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский мог несколько раз завершить конфликт, однако не сделал этого. Поэтому, по словам американского президента, Украине нужен новый лидер. В ответ на это Зеленский позднее сообщил, что Украина будет готова к выборам в течение 60 дней после того, как США обеспечат ее безопасность.