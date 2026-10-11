Москва11 октВести.Конгрессвумен Соединенных Штатов Анна Паулина Луна призвала главу киевского режима Владимира Зеленского прислушаться к позиции американского лидера Дональда Трампа, который заявил о необходимости провести выборы на Украине.
Она подчеркнула важность завершения конфликта, добавив, что США не могут финансировать киевский режим бесконечно.
Война должна закончиться, и Зеленский должен прислушаться к тому, что говорит президентнаписала конгрессвумен в социальной сети Х
Луна напомнила, что выборы в стране не проводились с 2019 года.
Ранее глава Белого дома заявил, что Зеленский должен провести президентские выборы и уйти с поста главы государства. Трамп также раскритиковал его за отказ от договоренностей с российской стороной и призвал Украину найти президента, способного заключить мирное соглашение.