Конгрессвумен Луна связала украинский конфликт с ущербом для граждан США Конгрессвумен Луна: конфликт на Украине наносит ущерб американцам

Москва19 окт Вести.Конфликт на Украине вредит интересам граждан Соединенных Штатов Америки и должен быть прекращен, заявила член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

Как я уже говорила ранее, война должна закончиться, и на данный момент она наносит ущерб американцам написала она на странице в соцсети X

К публикации Луна прикрепила размещенный президентом США Дональдом Трампом в соцсети Truth Social пост. В нем глава Белого дома заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

Законодатель также назвала "верхом идиотизма" призывы ряда экспертов и некоторых должностных лиц к продолжению конфликта на Украине, поскольку расходы за это несут рядовые американцы.