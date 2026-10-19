Конгрессвумен Луна: призывы к продолжению конфликта на Украине – верх идиотизма

Конгрессвумен Луна назвала идиотизмом призывы к затягиванию конфликта на Украине Конгрессвумен Луна: призывы к продолжению конфликта на Украине – верх идиотизма

Москва19 окт Вести.Призывы экспертов или избранных должностных лиц к продолжению конфликта на Украине являются "верхом идиотизма". Об этом заявила член палаты представителей США от Флориды Анна Паулина Луна в социальной сети X.

Конгрессвумен отметила, что уже не раз говорила о необходимости закончить конфликт.

Это верх идиотизма, когда какой-нибудь эксперт или избранное должностное лицо выступает за продолжение этого конфликта написала Луна

Она добавила, что нынешняя ситуация на Украине вредит американцам.

Ранее конгрессвумен Луна назвала главу МИД Польши Радослава Сикорского частью проблемы в мирных переговорах по Украине.