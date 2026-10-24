Москва24 октВести.Американские политики, которые призывают к продолжению конфликта на Украине, являются социопатами. Такое мнение выразила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в социальной сети X.
Она отметила, что в результате украинского конфликта каждый месяц гибнут люди.
Это должно закончиться. Любые выборные должностные лица в Вашингтоне, которые призывают к продолжению этого конфликта и отказываются поддержать мирные переговоры администрации [президента США Дональда Трампа], являются социопатаминаписала Луна
Ранее конгрессвумен Луна назвала "верхом идиотизма" призывы ряда экспертов и некоторых должностных лиц к затягиванию конфликта на Украине.