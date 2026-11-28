В Палате представителей США заявили о скором завершении конфликта на Украине Член Палаты представителей США Луна заявила о грядущем мире на Украине

Москва28 ноя Вести.Анна Паулина Луна - член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов - в социальной сети Х выразила уверенность в скором завершении украинского конфликта.

Сделка о мире приближается написала законодатель

Так она прокомментировала серию заявлений президента США Дональда Трампа об урегулировании ситуации на Украине.

Президент Трамп активно добивается прекращения войны на Украине. Меня по-прежнему удивляет, что не все члены Конгресса понимают, что для прекращения войны нужно говорить с обеими сторонами отметила Луна

Анна Паулина Луна сама не раз выступала за поддержание контактов между Россией и Штатами. В марте по ее приглашению делегация Госдумы провела рабочие встречи в Вашингтоне. Российско-американский межпарламентский диалог благодаря этому фактически впервые за долгое время возобновился.