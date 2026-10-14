Конгрессвумен Луна высказалась о роли Сикорского в переговорах по Украине Конгрессвумен Луна назвала Сикорского частью проблемы в переговорах по Украине

Москва14 окт Вести.Член палаты представителей США от Флориды Анна Паулина Луна назвала главу МИД Польши Радослава Сикорского частью проблемы в мирных переговорах по Украине. Такое мнение она выразила в публикации в социальной сети X.

Своим постом конгрессвумен ответила на сообщение Сикорского, адресованное американскому предпринимателю Илону Маску. В нем польский министр отреагировал на ограничение работы системы спутниковой связи Starlink на территории Украины и предупредил бизнесмена, что европейские клиенты следят за ним.

Это работает в обе стороны. Вы хоть как-то помогали президенту США Дональду Трампу или [американскому] госсекретарю Марко Рубио в мирных переговорах или вы часть проблемы? написала Луна

Ранее конгрессвумен Луна обратилась к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и призвала его прислушаться к позиции американского лидера и провести выборы.