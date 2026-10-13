Фицо удивился реакции Бернэма на слова Трампа о выборах на Украине Фицо удивила поддержка Бернэмом Зеленского после слов Трампа о выборах

Москва13 окт Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил удивление поступком своего британского коллеги Энди Бернэма, выразившего полную поддержку главе киевского режима Владимиру Зеленскому после слов президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине.

Я удивлен, что британский премьер без колебаний после слов американского президента о том, что на Украине должны быть новые президентские выборы, выразил полную поддержку украинскому президенту и не только ему, но и Украине в том, что касается продолжения военного конфликта цитирует Фицо словацкий телеканал ТА3

Ранее Трамп заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать конфликт с Россией, но не сделал этого. Поэтому, по его мнению, Украине нужен новый лидер, способный договориться с Москвой.

Слова американского лидера раскритиковала глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она заявила, что практически каждая конституция говорит о невозможности проведения выборов во время войны. При этом основной закон Украины не содержит положения, прямо запрещающего проведения президентских выборов в военное время.