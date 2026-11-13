Москва13 нояВести.Кортеж главы киевского режима Владимира Зеленского забросали яйцами в Дублине. Об этом сообщает корреспондент телеканала Sky News Стефан Мерфи.
По сообщениям СМИ, автомобиль забросали палестинские активисты.
Одна из машин в кортеже Зеленского прибыла в несколько грязном состояниинаписал Мерфи в соцсети X
На кадрах изображен черный автомобиль, левая пассажирская дверь которого заброшена яйцами. В Дублин Зеленский прибыл для переговоров с европейскими союзниками, а также спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
11 ноября сообщалось, что протестующие у здания университета в Дублине забросали бывшего президента США Джо Байдена и его семью пакетами с молоком и другими предметами.