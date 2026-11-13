Кортеж Зеленского в Дублине забросали яйцами Sky News: кортеж Зеленского забросали яйцами в Дублине

Москва13 ноя Вести.Кортеж главы киевского режима Владимира Зеленского забросали яйцами в Дублине. Об этом сообщает корреспондент телеканала Sky News Стефан Мерфи.

По сообщениям СМИ, автомобиль забросали палестинские активисты.

Одна из машин в кортеже Зеленского прибыла в несколько грязном состоянии написал Мерфи в соцсети X

На кадрах изображен черный автомобиль, левая пассажирская дверь которого заброшена яйцами. В Дублин Зеленский прибыл для переговоров с европейскими союзниками, а также спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

11 ноября сообщалось, что протестующие у здания университета в Дублине забросали бывшего президента США Джо Байдена и его семью пакетами с молоком и другими предметами.