TMZ: в Дублине Байдена и его семью забросали пакетами с молоком

Байдена и его семью забросали пакетами молока во время визита в Дублин TMZ: в Дублине Байдена и его семью забросали пакетами с молоком

Москва11 ноя Вести.Протестующие у здания университета в Дублине забросали бывшего президента США Джо Байдена и его семью пакетами с молоком и другими предметами. Об этом пишет издание TMZ.

Байден вместе с женой прибыли в Trinity College Dublin, чтобы поддержать своего сына Хантера на церемонии вручения золотой медали College Historical Society за выдающийся вклад в общественную дискуссию.

У здания университета протестующие выкрикивали обвинения в адрес Байдена, выражая недовольство политикой его администрации в отношении конфликта в Газе. Ситуация обострилась, когда политик покидал университет. Сотрудники службы безопасности стали закрывать экс-президента и его семью зонтиками.

На место прибыли сотрудники ирландской полиции. В результате были задержаны не менее двух протестующих. Уточняется, что во время столкновения пришлось применить перцовый аэрозоль. Несмотря на инцидент визит Байдена продолжался, и он провел встречу с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

9 ноября Байден заявил, что онкология мешает ему в осуществлении его планов.