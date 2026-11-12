Москва12 нояВести.Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в номере элитного отеля в Дублине, где он поселился, нет ложки для обуви.
Пашинян приехал в Дублин на саммит Европейского политического сообщества.
Сложности" "элитарной" жизнинаписал армянский премьер в Telegram, выложив видео из гостиницы
Он добавил, что из-за отсутствия рожка ему приходится надевать обувь "мучаясь", его слова приводит ТАСС.
Несколько дней назад в Дублине протестующие забросали пакетами молока экс-президента США Джо Байдена.
Ранее сообщалось, что на саммите в столице Ирландии страны ЕС обсудят кандидатуры переговорщика с Россией.