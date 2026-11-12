Пашинян пожаловался на отсутствие ложки для обуви в элитной гостинице Дублина

Пашинян пожаловался, что в "элитарном" отеле Дублина нет ложки для обуви Пашинян пожаловался на отсутствие ложки для обуви в элитной гостинице Дублина

Москва12 ноя Вести.Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в номере элитного отеля в Дублине, где он поселился, нет ложки для обуви.

Пашинян приехал в Дублин на саммит Европейского политического сообщества.

Сложности" "элитарной" жизни написал армянский премьер в Telegram, выложив видео из гостиницы

Он добавил, что из-за отсутствия рожка ему приходится надевать обувь "мучаясь", его слова приводит ТАСС.

Несколько дней назад в Дублине протестующие забросали пакетами молока экс-президента США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что на саммите в столице Ирландии страны ЕС обсудят кандидатуры переговорщика с Россией.