Пашинян получит премию мира в Германии за сближение Еревана с ЕС

Никол Пашинян отправится в Германию за Гессенской премией мира Пашинян получит премию мира в Германии за сближение Еревана с ЕС

Москва16 сен Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Германию с целью получения Гессенской премии мира. Об этом сообщает портал Caliber.

Торжественная церемония награждения состоится в парламенте федеральной земли Гессен в Висбадене. Премию армянскому премьеру присудили за последовательный курс на сближение республики с Европейским союзом, а также за усилия по мирному урегулированию ситуации на Южном Кавказе.

Ранее Пашинян также прокомментировал вопрос размещения 102-й российской военной базы в Гюмри, заявив, что Ереван не станет возражать, если Москва решит вывести военный объект с территории республики.