Пашинян выступил на русском языке на межправсовете ЕАЭС в Минске

Пашинян на заседании ЕАЭС выступил на русском языке Пашинян выступил на русском языке на межправсовете ЕАЭС в Минске

Москва2 окт Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на русском языке на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске. При этом на недавнем саммите ШОС в Бишкеке общался с участниками по-армянски, выяснил корреспондент ИС "Вести".

Тогда, на саммите ШОС, Пашинян оказался единственным среди лидеров стран СНГ, кто не использовал русский язык в своем выступлении. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал это решение странным, отметив, что премьер-министр знает русский, но государственным языком в Армении является армянский.

В эту пятницу Пашинян, выступая по видеосвязи, обратился к участникам межправсовета ЕАЭС в Минске уже на русском.

Ранее в Кремле сообщили о подготовке визита Пашиняна в Москву, дата пока не согласована.